Musikliste:



1.

Freeze pops

Sam Evian



2.

Sonata sentimental #1 / You've changed

Oren Lavie



3.

Regarde je tends la main vers toi

Susi Hyldgaard





4.

Crayfish hora

Fanfare Ciocarlia



5.

Snow covering fields

Muriel Zoe



6.

Don't put all your dreams in one basket

Randy Crawford, Joe Sample



7.

Tudo de você

Pilots On Dope