Musikliste:



1.

You louisiana man

Rhiannon Giddens



2.

Before I saw the sea

Me and My Friends



3.

Poof

Philipp Lassiter



4.

Rocks of time

Laura Veirs



5.

Gorffennaf

Carwyn Ellis & Rio 18



6.

So much more

Ruti



7.

Chavez

Julian Lage