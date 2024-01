Musikliste:

1.

Winter days

Echoes Of Swing feat. Rebecca Kilgore



2.

When London burns

Louis Philippe & The Night Mail



3.

Paintings on the wall

Manu Delago



4.

Josephine

Lukas Meister



5.

Mrs. Postman

Black Pumas



6.

Vesna

Ganna



7.

Black is my favorite color

Michael Moravek