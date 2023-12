Musikliste:

1.

The only way out is through

Hannah Williams & The Affirmations



2.

Pedre quente

Salvador Sobral



3.

Sprit

Alex Mayr



4.

Nine angel choirs for Christmas

Nathan Johnston & The Angels Of Libra



5.

Christmas will really be Christmas

Black Pumas



6.

Feeling like a plant

Dominique Fils-Aimé



7.

Santa Claus is coming to town

Till Brönner