Musikliste:

1.

Crash test dummy

Botticelli Baby



2.

Yo wè

Dowdelin



3.

Dreams

Caixa Cubo feat. Xênia França & Zé Leônidas



4.

Have yourself a merry little Christmas

Samara Joy



5.

Avocado

John Ambrose



6.

Mister

Sonja Kandels



7.

Comme on est venu

Vaya Con Dios