Musikliste:





1.

White Christmas

Michael Bublé vs. Shania Twain



2.

Prism

Say She She



3.

Winterblüher

Erdmöbel & Cäthe



4.

Texas Baby

Fieh



5.

Maré

Rodrigo Amarante



6.

Fulltime running

Heidi Happy



7.

Fairytale of New York

The Pogues



8.

Let it snow

Klazz Brothers & Cuba Percussion