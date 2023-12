Musikliste:



1.

Make a picture

Andrew Bird



2.

Deniz dalgasýz olmaz

Derya Yýldýrým & Grup Þimþek



3.

Exhale/inhale

Matt Holubowski



4.

Flatlands (don't hold me)

Vilma Flood



5.

But not for me

Laila Biali feat. Anat Cohen



6.

Texas sun

Khruangbin & Leon Bridges



7.

Anthing goes

Anthony Strong