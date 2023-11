SWR2 Impuls vom 28.11.2023

Wissen aktuell

Bildung

Kommentar: Mit Bildungsstreik Druck machen ist nötig

Von Filiz Kükrekol





Bildung

Tipps für Lehrkräfte: Wie umgehen mit Antisemitismus in der Schule?

Von Thomas Wagner





Umwelt

KIT-Forschungsteam will Wege zum "ewigen Produkt" finden

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Gisela Lanza, Institut für Produktionstechnik, KIT





Forschung

Holger Hanselka: Vom KIT auf den Chefposten der Fraunhofer-Gesellschaft

Von Nina Kunze





Erneuerbare Energie

Größter Solarpark in Rheinland-Pfalz geht ans Netz

Von Christian Altmayer





Klima

Kommentar zur Weltklimakonferenz: "Wir müssen handeln - und zwar jetzt!"

Von Werner Eckert





Musikliste:



1.

Snow white

Marina & The Kats



2.

Lid dem poyer

Daniel Kahn



3.

The circle married the line

Feist



4.

Black moon rising

Black Pumas



5.

So much more

Ruti



6.

Oj v lisku lisku

Leléka



7.

Unrealistische Erwartungen

Lukas Meister



8.

Guru

Júníus Meyvant