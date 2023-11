Musikliste:

1.

Just one of those things

Harry Connick jr.



2.

Vuma

Thandiswa Mazwai



3.

The other rainbow

Aloa Input



4.

Abutres da premonição

Salvador Sobral



5.

Don't know why

Parthenope



6.

Ar ôl y glaw

Carwyn Ellis & Rio 18



7.

Grand Prix

Benjamin Biolay