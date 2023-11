Musikliste:

1.

Never let it go

Theo Lawrence & The Hearts



2.

Mirage

Tristan Brusch



3.

Big bird in a small cage

Patrick Watson



4.

Bil'

Leléka



5.

Hammer and the nail

Margaret Glaspy



6.

Time

Nico Paulo



7.

Tight

Samara Joy



8.

Maria también

Khruangbin