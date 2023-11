Musikliste:

1.

When you were mine

Joy Crookes



2.

Playing with the wind

Salvador Sobral



3.

Schlauer Fisch

Buntspecht



4.

Hallonsommar

Anna Luca



5.

Crocodilo

As Madalenas



6.

When London burns

Louis Philippe & The Night Mail



7.

Die Welt dreht sich so schnell

Der Frühling