SWR2 Impuls vom 6.11.2023

Wissen aktuell

Gesundheit

Sonnencreme-Paradoxon: Mehr Hautkrebs wegen falschen Sicherheitsgefühls

Von Martin Thiel





Medizin

Unterschätztes Problem: Mangelernährung an deutschen Kliniken

Jochen Steiner im Gespräch mit Matthias Pirlich, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin





Insekten

Neues Projekt: Forschungsteam will Heuschreckenschwärme vorhersagen

Von Marcus Schwandner





Zoologie

Studie: Auch Schimpansen kommen in die Wechseljahre

Von Veronika Simon





Tiere

Kolumbien: Escobars Flusspferd-Kartell soll sterilisiert werden

Von Anne Herrberg







Musikliste:



1.

Under the sun

Lady Wray



2.

Die traurigen Hummer

Moritz Krämer



3.

Mister

Sonja Kandels



4.

Black gold

Rufus Wainwright feat. Van Dyke Parks



5.

Je veux vivre

Veronica Swift



6.

'A' is for alligator

Ben Sidran



7.

La ka ba'a

Alogte Oho & His Sounds of Joy