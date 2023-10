Musikliste:

1.

If I had a hammer

Kronos Quartet feat. Sam Amidon



2.

Yo wè

Dowdelin



3.

La Falaise

Antoine Villoutreix



4.

Spaghetti a Detroit

Marinafon



5.

Napoleon Complex

The Divine Comedy



6.

Nah it ain't the same

Greentea Peng