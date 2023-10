Musikliste:

1.

The end of a gun

Ghost Woman



2.

Supermoon

Case / Lang / Veirs



3.

Barefoot Lady

Matthis Pascaud & Hugh Coltman



4.

Far cry

Joy Denalane



5.

Five hundred days

Simen Mitlid



6.

Where is your echo

Fama M'Boup & In June



7.

DooWooDooWoo

Os Barbapapas