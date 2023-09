Warum wünscht man sich "Hals- und Beinbruch"? Woher kommt die Redewendung "Holzauge, sei wachsam"? Warum führen wir heute noch etwas im Schilde oder wünschen einen guten Rutsch? Woher stammen unsere Redewendungen und Sprichwörter ursprünglich und welche Geschichte steckt dahinter?

Ihre Fragen beantwortet Redensartenforscher Dr. Rolf-Bernhard Essig.

1000 Antworten am 13. September 2023 ab 16:05 Uhr. Rufen Sie live in der Sendung an oder stellen Sie vorab Ihre Frage per Kontakt-Formular:

