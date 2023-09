Wissen aktuell

Musikliste:

1.

You louisiana man

Rhiannon Giddens



2.

Es wird in hundert jahren wieder so ein frühling sein

Iris Romen



3.

Utopia

Pete Josef



4.

Black gold

Rufus Wainwright feat. Van Dyke Parks



5.

Song for our daughter

Laura Marling



6.

Savanne

Vieux "Farka" Toure