Musikliste:

1.

Racines

Masaa



2.

I must stop eating chocolate

Kadri Voorand with Mihkel Mälgand



3.

What are you waiting for

Kendra Morris



4.

Even beauty grows old

Jens Carelius



5.

Soul searching

Carmen Souza



6.

Open your eyes you can fly

Tossia Corman



7.

Maria Antonieta

iZem & Lucas Santtana