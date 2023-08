SWR2 Impuls vom 21.8.2023

Wissen aktuell

Materialforschung

Das passiert, wenn Akkus und Batterien brennen

Von Sabine Schütze-Kurth



Raumfahrt

Deshalb scheiterte die russische Luna-Mondmission

Jochen Steiner im Gespräch mit David Beck, SWR-Wissenschaftsredaktion.



Forschungsreise

Italien: Warum das Land in Sachen Energiewende nicht überzeugt

Jochen Steiner im Gespräch mit Lisa Weiß, ARD-Korrespondentin.



Neurologie

Im Schlaf Parkinson und Alzheimer bremsen

Von Patric Seibel



Umweltschutz

Weltwasserwoche: Grauwasser ermöglicht eine Wende

Von Janina Schreiber





