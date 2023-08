Musikliste:

1.

An stevel nowydh

Gwenno



2.

Another brick in the wall (Part 2)

Pink Floyd



3.

Desert wind (I would gladly choose the ocean)

Joanna Wallfisch



4.

Weiter so!

Enno Bunger



5.

Always summer somewhere

Dekel



6.

Zuraz

Il Civetto



7.

From the start

Laufey



8.

Savutu

Alessio Bondì