Musikliste:



1.

Nothing's ever gonna be good enough

Miles Kane feat. Corinne Bailey Rae



2.

Nguiyi

Blick Bassy



3.

It don't mean a thing (if it ain't got that swing)

Tony Bennett, Lady Gaga



4.

Corpo a Corpo

Ian Lasserre



5.

Hideaway

Joy Denalane



6.

Quand le soleil

Masaa



7.

YinYin

Albert Luxus