Musikliste:



1.

Rongrakatikatong

Soviet Suprem



2.

Beautiful soul

Katy J Pearson



3.

In every way

TAB Collective feat. Pat Appleton + Ken Norris



4.

Astral plane

Say She She



5.

Ba'yeshimon

Idan Raichel



6.

Fulltime running

Heidi Happy



7.

You've got a friend in me

Michael Bublé



8.

Silvitni

Eivør