Musikliste:



1.

Sinanay

Kit Sebastian



2.

Crash test dummy

Botticelli Baby



3.

You don't know what love is

Irit Dekel feat. Eldad Zitrin



4.

Esa Tristeza

Nina Miranda



5.

Stuck in the middle

Greentea Peng



6.

And yet

Sting



7.

A tomar café

Ana Carla Maza