Musikliste:





1.

I'll never get out of this world alive

Dr. Will & The Wizards



2.

Amor

Nina Ogot



3.

Disappearing hand

Stephen Becker



4.

Ships

Abigail Lapell



5.

Matrimonio di Ruggiero

La Comitiva



6.

Don't wait too long

Paul Carrack & The SWR Big Band



7.

Hope

Arlo Parks