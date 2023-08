Musikliste:



1.

Fear

Scotch & Water



2.

Foghorn calling

Piers Faccini



3.

Worm's head

Joker's Daughter



4.

Young as the morning old as the sea

Passenger



5.

Demain c'est toi

Zaz



6.

Akureyri

Arny Margret



7.

The last one

Daniel Rossen



8.

Si chomphu

Salin