Musikliste:

1.

Trappa

Moldestad, Sigrid



2.

Plus je t'embrasse

Thomas Dutronc



3.

Before I saw the sea

Me and My Friends



4.

Die Verlorenen

Artur & Vanessa



5.

Bossa casanova

Saint Privat



6.

Dust & heat

Allman Brown



7.

You could have been a Roosevelt

Aimee Mann