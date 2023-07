SWR2 Impuls vom 20.7.2023

Wissen aktuell

Umwelt

DUH-Check: Supermärkte tun zu wenig gegen Plastik-Verpackungen

Von Martin Thiel



Virologie

Katzen in Polen an Vogelgrippe gestorben - H5N1 breitet sich weiter aus

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich-Loeffler-Institut



Verkehr

So können unsere Städte attraktiver für alle Verkehrsteilnehmer werden

Von Susanne Henn



Klimaschutz

Beispiel Berliner Humboldt Forum - Gebäude klimafreundlich kühlen

Von Hans Ackermann



Physik

Kinofilm-Start: Wer war Robert Oppenheimer?

Von Julia Thomas



Technik

Wie eine Concorde vor 20 Jahren ins Technikmuseum Sinsheim kam

Von David Beck



Musikliste:



1.

Plages du nord

Gaétan Nonchalant



2.

Rosalie

Fieh



3.

Mojo risin

Buntspecht



4.

Me fui

Combo Chimbita



5.

Bissai

Blick Bassy



6.

1:30

Botticelli Baby