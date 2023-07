Musikliste:

1.

Speak loud (when you speak love)

BRTHR



2.

Canção da Cura

Sessa



3.

Les loups

Camille



4.

Matrimonio di Ruggiero

La Comitiva



5.

God's been good to me

The Harlem Gospel Travelers



6.

Our love will reach the sea

Tolyqyn