SWR2 Impuls vom 14.7.2023

Wissen aktuell

Ernährung

Was ist Aspartam genau und in welchen Lebensmitteln ist es drin?

Von Alice Thiel-Sonnen





Gesundheit

WHO stuft Aspartam als "möglicherweise krebserregend" ein

Von Kathrin Hondl





Bildung

Ist der "Numerus Clausus" noch zeitgemäß?

Ralf Caspary im Gespräch mit Anja Braun, SWR-Wissensredaktion





Physiologie

Forscher identifizieren typischen Frauen- und Männergeruch

Von Veronika Simon





Tierschutz

Immer mehr Igel werden von Mährobotern verletzt

Ralf Caspary im Gespräch mit Dr. Anne Berger, Biologin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin





Raumfahrt

Zweiter Anlauf: Indien schickt Mondmission ins All

Von Samuel Jackisch





Rubrik: Meldungen der Woche