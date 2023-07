Musikliste:

1.

The surrey with the fringe on top

Jacqui Naylor



2.

Oh fortune

Dan Mangan



3.

Vuma

Meshell Ndegocello & Thandiswa



4.

Allez

Mathieu Boogaerts



5.

Lose my head

Alice Phoebe Lou



6.

Passion play

Loudon Wainwright III



7.

Cats and dogs

The Head and The Heart



8.

Buonanotte amici

Crucchi Gang feat. Francesco Wilking