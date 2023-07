Musikliste:

1

Nothing's ever gonna be good enough

Miles Kane feat. Corinne Bailey Rae



2

Pié Bwa

Mélissa Laveaux



3

Romain's place

Siv Jakobsen



4

Ladies of the lake

Gabby Young & Other Animals



5

Love illumination

Franz Ferdinand



6

Nossa Gente

Gilberto Gil



7

Behind the armory

Case / Lang / Veirs