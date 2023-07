SWR2 Impuls vom 10.7.2023

Wissen aktuell

Klimawandel

Hitze, Dürre, Waldbrände - Was wird 2023 noch bringen?

Ralf Caspary im Gespräch mit Werner Eckert, SWR-Umweltredaktion





Künstliche Intelligenz

KI-Programm "RadioGPT" produziert Radio - bald auch in Deutschland

Von Thomas Ihm





Künstliche Intelligenz

Vom Traumjob zum Trauma: Ein Sichter für ChatGPT berichtet

Von Antja Diekhans





Umwelt

Indonesien: Kleine Fortschritte beim Schutz des Regenwaldes

Von Anna-Lou Beckmann





Archäologie

So wird das Kolosseum in Rom technisch rundum überwacht

Von Thomas Migge





Musikliste:



1

Too darn hot

Anthony Strong



2

Prism

Say She She



3

Computer sind doof

Spliff



4

Malak

Oriane Lacaille



5

Utopia

Pete Josef



6

Hero myth

Dekker