SWR2 Impuls vom 6.7.2023

Wissen aktuell

Medizinethik

Bundestag: Gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe gescheitert

Von Hans-Joachim Vieweger





Sterbehilfe: "Es ist traurig, dass wir keine Rechtssicherheit haben"

Jochen Steiner im Gespräch mit Prof. Norbert Paul, Medizinethiker, Universitätsmedizin Mainz





Künstliche Intelligenz

So kann KI bei der Wettervorhersage eingesetzt werden

Von Nina Kunze





Soziale Medien

"Threads": Neues Soziales Netzwerk macht Twitter Konkurrenz

Von Nils Dampz





Energie

Solardach für die Kuhweide? Die Bürokratie lässt Landwirte warten

Von Maximilian Storr





Gesundheit

Keine gute Idee: Krankheitsdiagnose vom Chatbot

Jochen Steiner im Gespräch mit Stephen Gilbert vom Zentrum für Digitale Gesundheit der TU Dresden





Musikliste:



1.

This is a photograph II

Kevin Morby



2.

Time

Nico Paulo



3.

Nurse

J.E. Sunde



4.

Vrt lnga land

Hansan



5.

If I could see you now

Holy Hive



6.

Quand le soleil

Masaa



7.

La ka ba'a

Alogte Oho & His Sounds of Joy