Musikliste:



1.

Beautiful soul

Katy J Pearson



2.

What does a man do all day

Jeb Loy Nichols



3.

Didn't it rain

Jake Blount



4.

Hush little baby

Rufus Wainwright feat. Martha Wainwright & Lucy Wainwright Roche



5.

Ilo veyou

Camille



6.

Roda

Gilberto Gil



7.

Love isn't all we need

Ben Galliers



8.

Allthetimeevenwhen

Fieh