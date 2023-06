Musikliste:



1.

Sunny afternoon

Benny Sings



2.

Your Story

Dani & Debora Gurgel Quarteto feat. Romero Lubambo



3.

The last ship

Sting



4.

É preciso perdoar

Bebel Gilberto



5.

Kurzer Epilog

Dota



6.

Black is my favorite color

Michael Moravek



7.

Na beira do mar

Luah