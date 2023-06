Musikliste:

1.

Trouble

Say She She



2.

Running away

Thee Sacred Souls



3.

Let go

Ursina



4.

Der Ekel

Charlotte Brandi



5.

Harvest

Rufus Wainwright feat. Andrew Bird & Chris Stills



6.

Rägeboge

Fai Baba



7.

Always summer somewhere

Dekel



8.

Gel yanima gel

Gaye Su Akyol