Musikliste:

1.

Stuck in the middle

Greentea Peng



2.

John, take me with you

JW Francis



3.

Me fui

Combo Chimbita



4.

Wer hat hier schlechte Laune

Max Raabe



5.

Ships

Abigail Lapell



6.

Boy crazy

The Saxophones



7.

Underlands

Andrew Bird