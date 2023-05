Musikliste:

1.

Always summer somewhere

Dekel



2.

Empty hotel by the sea

Oberst, Conor



3.

Entre toi pi moi pi la corde de bois

LeBlanc, Lisa



4.

Can't get out of this mood

Samara Joy



5.

Dim the light

Isaiah



6.

Don't leave me this way

Tina Turner



7.

Now is the time

Steffen Kühn feat. Marc Russo