Wissen aktuell

Musikliste:

1.

Hit me

Jan Verstraeten



2.

Straighten up and fly right

Dianne Reeves



3.

Mirage

Tristan Brusch



4.

Teenage love

Bells Larsen



5.

Look to him

Greentea Peng



6.

On a marché sur la lune

Anthony Strong



7.

Yo me lo merezco

Combo Chimbita