Musikliste:

1.

Il mio bungalow

Crucchi Gang mit Francesco Wilking



2.

Romain's place

Siv Jakobsen



3.

Sonny the Strong

Gaz Coombes



4.

Weiter so!

Enno Bunger



5.

À quoi bon

Bertault, Camille



6.

Gem of the world

Dekker



7.

What can we do?

Hannah Williams & The Affirmations