SWR2 Impuls vom 21.3.2023

Wissen aktuell

Klimawandel

Kommentar: Mehr als 1,5 Grad Erderwärmung sind realistisch

Von Werner Eckert





Umwelt

Was passiert mit dem Amazonas-Regenwald?

Von Anne Herrberg





Medizin

Schwangerschaft: Ungenaue Risikodiagnosen per Pränataltest

Beitrag von Lilly Zerbst / Ralf Caspary im Gespräch mit Pränatalmediziner Dr. Thomas von Ostrowski





Umwelt

Konzepte gegen Starkregen

Von Bianca Schwarz





Rohstoffe

Nachhaltiger trinken: Wein aus Pfandflaschen

Von Dominik Bartoschek





Musikliste:



1.

B-Side

Khruangbin & Leon Bridges



2.

Mistook you for a man

Jessie Monk



3.

Passarinho

João Selva



4.

Fé toki

Moh! Kouyaté



5.

Hypnotized

Kaktus Einarsson



6.

Open your eyes, you can fly

Esther Kaiser