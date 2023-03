Wissen aktuell

Musikliste:

1.

Without a heart

Lee Fields



2.

Volvere maana

Taggy Matcher feat. Alexandra Charry



3.

Downpour

Charlie Cunningham



4.

She don't know

Melody Gardot



5.

Anne, if

Ghost Woman



6.

Au large

Fleur



7.

Gel yanima gel

Gaye Su Akyol