Musikliste:



1.

Foghorn calling

Piers Faccini



2.

Across the sea

Kevin Hays & Chiara Izzi



3.

Going home to a party

JW Francis



4.

Hallonsommar

Anna Luca



5.

Se me dá prazer

Aquafaba



6.

Get high

Chet Faker



7.

Vesna

Ganna