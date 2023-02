SWR2 Impuls vom 24.2.2023

Wissen aktuell

Raumfahrt

Wie der Krieg gegen die Ukraine die Raumfahrt veränderte

Uwe Gradwohl



Krieg gegen die Ukraine

Das KIT hilft, die Ukraine auf den nuklearen Ernstfall vorzubereiten

Ralf Caspary im Gespräch mit Wolfgang Raskob, Stellvertretender Leiter des Instituts für Thermische Energietechnik und Sicherheit am Karlsruher Institut für Technologie



Raumfahrt

Dopplereffekt sorgte für Probleme bei der Cassini-Huygens-Mission

David Beck



Gesundheit

Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind Gute-Laune-Macher

Anja Braun



Gesundheit

Schwerhörigkeit - Eine Milliarde junge Menschen gefährdet

Jana Metzger





Rubrik: Meldungen der Woche



Musikliste:



1.

Look up!

Harlem Gospel Travelers



2.

Corpo a Corpo

Ian Lasserre



3.

Your power

Billie Eilish



4.

Don't come around

Malika Tirolien



5.

Don't wait too long

Paul Carrack & The SWR Big Band



6.

Pavlov's dog

Anna B Savage



7.

Água pelas raizes

Luah