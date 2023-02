Musikliste:



1.

Holding all the cards

Melissa Carper



2.

The way it is

BRTHR



3.

Entre toi pi moi pi la corde de bois

Lisa LeBlanc



4.

La vecina

La Ganga Calé



5.

The last torero

Helge Schneider



6.

Nsera

Fatoumata Diawara feat. Damon Albarn



7.

Atlas daze

Aloa Input