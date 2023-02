SWR2 Impuls vom 16.2.2023

Wissen aktuell

Geographie

Was macht ein Erdbeben zur Katastrophe?

Von Thomas Hillebrandt





Bildung

Lehrkräfte schätzen hochbegabte Mädchen oft falsch ein

Martin Gramlich im Gespräch mit Jun.-Prof. Jessika Golle, Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, Uni Tübingen.





Virologie

Wie gefährlich ist die Vogelgrippe?

Von David Beck





Forschungspolitik

Arktis-Forschung ohne Russland

Von Jörn Freyenhagen und Sven Weniger





Gesundheit

Brustkrebs: Moderates Training erhöht die Überlebenschancen

Von Ulrike Till





Musikliste:



1.

Full moon

Souza, Karen



2.

Güzelligin on para etmez

Altin Gün



3.

Song for our daughter

Laura Marling



4.

Flores y tamales

Calexico



5.

Vrt lnga land

Hansan



6.

Step by step

Chacon, Eddie



7.

Entre les deux immeubles

Bertault, Camille (voc)