Musikliste:

1.

Toast Hawaii

Cäthe



2.

Lover come back to me

Cassandra Wilson



3.

Sweet as a Rose

JW Francis



4.

It follows

Inger Nordvik



5.

I'm gonna sit right down and write myself a letter

Simone Kopmajer



6.

Deadly valentine

Holy Hive



7.

Until broad daylight

Bettina Russmann Quartett feat. Ken Norris