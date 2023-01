Musikliste:

1.

Sigo dizendo sim

Anna Setton



2.

Just one more time

Phillip Fankhauser



3.

Rissala

Nesrine



4.

On my way home

Laura



5.

What does a man do all day

Jeb Loy Nichols



6.

Rägeboge

Fai Baba



7.

Presságio

Salvador Sobral