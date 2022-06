Der deutsche Musiker, Komponist und Produzent Jan Jelinek hat den Karl-Sczuka-Preis 2022 für sein Hörstück „Überwachung – in drei Episoden“ erhalten. „‚Hypnotische Klanglandschaften, die das Thema Überwachung in seiner ganzen Ambivalenz erfahrbar machen“, so der Jury-Vorsitzenden Olaf Nicolai in SWR2. mehr...