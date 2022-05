Musikliste:



1.

An stevel nowydh

Gwenno

CD: An stevel nowydh



2.

Never Said

Kaurna Cronin

CD: Never Said



3.

Love is holding both our hands

Malia

CD: Malawi blues / Njira



4.

Freeze pops

Sam Evian

CD: Time to melt



5.

Heard it all before

Emiliana Torrini

CD: Me and Armini



6.

Liquid Air

Sophie Hunger

CD: Halluzinationen