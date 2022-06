Musikliste:



1.

Eis, ohne Zucker

Heidi Happy

CD: Eis, ohne Zucker



2.

Reality cuts me like a knife

Faada Freddy

CD: Gospel journey



3.

Entre toi pi moi pi la corde de bois

Lisa LeBlanc

CD: Chiac Disco



4.

Again

Villagers

CD: The art of pretending to swim



5.

Meet me at the lighthouse

Mister And Mississippi

CD: We only part to meet again



6.

Nalingi mobali te

Juanita Euka

CD: Nalingi mobali te